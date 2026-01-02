Dolar
logo
Dünya

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, "denetim ve kaçakçılıkla mücadele için" Umman Denizi'nde konuşlandı

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri'nin, "denetim ve kaçakçılıkla mücadele için Yemen'in güneyinde yer alan Umman Denizi'nde konuşlanma çalışmalarını tamamladığı" bildirildi.

Mahmut Geldi  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, "denetim ve kaçakçılıkla mücadele için" Umman Denizi'nde konuşlandı

İstanbul

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Maliki, "Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, denetim ve kaçakçılıkla mücadele için Arap Denizi'nde (Umman Denizi) konuşlanma çalışmalarını tamamladı." ifadelerini kullandı.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illeri Hadramevt ve Mehra'yı askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

