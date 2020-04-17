Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak
Suudi Arabistan Başmüftüsü eş-Şeyh, Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını açıkladı.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurdu.
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre müftü Şeyh, Kovid-19 önlemleri kapsamında ramazan ayında uyulması gereken kurallara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şeyh, ramazan ayında teravih namazının evlerde kılınacağını belirterek, salgının uzaması ve ramazan ayının sonuna kadar alınan önlemlerin devam etmesi durumunda bayram namazının da yine evlerde kılınacağını ifade etti.
Suudi Arabistan'da, Kovid-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat halinde namaz kılınması askıya alınmış ayrıca, camilerde ramazan ayında itikafa kalınmaması ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti.
Ülkede, 20 Mart'ta salgın sebebiyle Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de namaz kılmaya yasak getirilmişti.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 87'ye çıktığı Suudi Arabistan'da toplam vaka sayısı da 7 bin 142 olarak açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.