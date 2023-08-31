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Dünya

Suriye'nin Suveyda ilinde Şam yönetimi karşıtı gösteriler iki haftadır sürüyor

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde Şam yönetimi karşıtı protestolar 2 haftadır devam ediyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Suriye'nin Suveyda ilinde Şam yönetimi karşıtı gösteriler iki haftadır sürüyor

Suveyda/İdlib

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Suveyda'da 17 Ağustos'ta başlayan gösteriler, bugün de kent merkezindeki Kerame Meydanı'nda yönetim karşıtı sloganlarla sürdü.

Meydanda bir araya gelen protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasını istedi.

"Sonsuza kadar yaşasın özgür Suriye" ve "Hukuk ve eşit yurttaşlık devleti kurmak istiyoruz" gibi Arapça dövizler taşıyan yüzlerce gösterici, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iliyle dayanışma için "Beşşar, Rusya ve İran'la beraber defol" sloganı attı.

Ayrıca kent merkezindeki halk, bugün de dükkanlarının kepenklerini indirerek gösterilere destek verdi.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı.

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