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Dünya

Suriye'nin Münbiç ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin Rabıta mahallesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Ayşe İrem Tiryaki, Ömer Koparan  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Suriye'nin Münbiç ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Ankara

Münbiç'in Rabıta Mahallesi'nde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Münbiç'te 31 Aralık 2024'te de terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatı kaybetmişti.

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