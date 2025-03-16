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Dünya

Suriye'nin Lazkiye ilindeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya çıktı

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinin Raml Mahallesi'nde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı.

Ethem Emre Özcan  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Suriye'nin Lazkiye ilindeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya çıktı

Şam

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, Raml Mahallesi'nde dün gerçekleşen patlamada 5'i kadın, 5'i çocuk olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 16, yaralananların sayısı 18 olarak güncellendi.

Yaralıların tedavileri sürüyor.

Savaş kalıntılarının yol açtığı patlamanın ardından yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

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