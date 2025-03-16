Suriye'nin Lazkiye ilindeki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya çıktı
Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinin Raml Mahallesi'nde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı.
Şam
Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, Raml Mahallesi'nde dün gerçekleşen patlamada 5'i kadın, 5'i çocuk olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 16, yaralananların sayısı 18 olarak güncellendi.
Yaralıların tedavileri sürüyor.
Savaş kalıntılarının yol açtığı patlamanın ardından yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.