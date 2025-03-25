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Dünya

Suriye'nin Lazkiye ilinde onlarca intihar dronu güvenlik güçlerine teslim edildi

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Kırdaha ilçesinde, ileri gelenler ve toplumsal barış komitesi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından ilçe halkı onlarca intihar dronunu genel güvenlik idaresine teslim etti.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Suriye'nin Lazkiye ilinde onlarca intihar dronu güvenlik güçlerine teslim edildi

Damascus

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Lazkiye'ye bağlı Kırdaha'da düzenlenen toplantı sonucunda bölge halkının devrik rejime ait onlarca intihar dronunu ve askeri ekipmanları yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımın toplumsal barış ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağladığı vurgulanırken, benzer girişimlerin ülkenin farklı bölgelerinde de sürdüğü kaydedildi.

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