Suriye'nin Lazkiye ilinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Lazkiye
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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