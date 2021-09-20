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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki poliklinikte yetim ve öksüz çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus ilçesinde yaklaşık 3 ay önce Türkiye'nin desteğiyle hizmete giren ilk anne bebek uyum polikliniğinde, ailesini kaybetmiş çocuklara yönelik boyama etkinliği yapıldı.

Ömer Koparan   | 20.09.2021
Suriye'nin kuzeyindeki poliklinikte yetim ve öksüz çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Ankara

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde yer alan Cerablus Hastanesindeki anne bebek uyum polikliniğinde "Ailelerini kaybeden çocuklarımızın da bu polikliniğimizde elleri var. Bu eller ki geleceğe ışık tutacak ellerdir." sloganıyla sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

Cerablus ilçe merkezindeki yetimhaneden polikliniğe getirilen 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar, kendilerini yaşadıkları ortamda aktif rol oynayan bireyler olarak hissedebilmesi için düzenlenen etkinlikte, polikliniğin duvarlarına boyalarla el izlerini bıraktı.

Cerablus Hastanesi İnsani Yardım Danışmanı Başhemşire Hasret Yıldızoğlu, burada yaptığı konuşmada, polikliniğin amacının, anne ve bebek arasındaki sevgi bağını güçlendirmek olduğunun altını çizdi.

Yıldızoğlu, düzenlenen etkinlikle, ailesini kaybetmiş çocukları da bu sevgi bağına dahil etmek istediklerini belirterek "Çocuklarımız buraya gelip minik elleriyle tarihe bir iz bırakacaklar. Onların da bu poliklinikte elleri var." diye konuştu.

Etkinlikte, Türkiye'den Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yer aldı.

21 branşta poliklinik hizmeti

Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgede açılan ilk tesis olan Cerablus Hastanesi, 26 Eylül 2016'da hizmete girdi.

Eski bir okul binasında yapılan tadilat sonrası hastaneye dönüştürülen binada; 75 yatak kapasitesi ile 3 ameliyathane, 10 cihaz kapasiteli diyaliz servisi, 1 doğum salonu, 8 yataklı yoğun bakım, 8 kuvöz ve 21 branşta poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

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