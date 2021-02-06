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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.

Fırat Taşdemir   | 06.02.2021
Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince verildi.

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Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak