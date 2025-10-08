Dolar
Dünya

Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmede, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde kapsamlı bir ateşkes yapılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ahmet Karaahmet  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı

Şam

Ebu Kasra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Şam'da Abdi ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmeye ilişkin olarak Ebu Kasra, "Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'deki tüm cephe hatlarında ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Ebu Kasra, anlaşmanın derhal yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı

Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı

