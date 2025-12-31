Dolar
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesine girerek bir evi patlayıcıyla havaya uçurduğu belirtildi.

Ethem Emre Özcan  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu

Beyrut

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bir grup İsrail askerleri, gece saatlerinde Lübnan topraklarına girerek, en yakın sınır noktasından yaklaşık 1600 metre içeride bulunan Hula beldesinde bir evi patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) da Nebatiye vilayetine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde bir iş makinesine bomba attı.

