Dolar
42.69
Euro
50.21
Altın
4,303.91
ETH/USDT
2,929.60
BTC/USDT
85,642.00
BIST 100
11,456.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Halep Üniversitesi'nde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" etkinliği düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün yeniden açılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ahmet Karaahmet  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Suriye'nin Halep Üniversitesi'nde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Kasim Yusuf/AA

Halep

Etkinliğe Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Üniversitesi Rektörü ve akademisyenler ile davetliler ve Türk dili eğitimi alan öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Türk dili ve edebiyatının tanıtımına yönelik kapsamlı bir de sergi açıldı. Sergide, Türk dilinin kökeni ve tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler verilirken, Türk kültürünü yansıtan kitaplar, tablolar, geleneksel örnekler, çeşitli müzik aletleri ile Osmanlı dönemine ait bazı eserler sergilendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında bölüme yeni kitaplar hediye ettiklerini söyledi.

Cengiz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kütüphanesinin Türkçenin zenginliğini anlatan, Türkçe ile Arapça arasındaki güçlü ve tarihsel bağları ortaya koyan daha fazla kitapla zenginleştirileceğini ifade etti.

Yeniden açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkonsolos Cengiz, üniversitenin Türkiye'den okutman ve öğretim görevlisi talebi olabileceğini, bu talebin henüz kendilerine ulaşmadığını, talebin iletilmesi halinde hızlı bir şekilde yanıt verileceğini belirterek, "Bölümün yeniden yapılandırılmasına öğretim görevlisi desteği sağlayacağız." dedi.

Başkonsolos Cengiz, Türkiye'nin burada bulunmasının bu bölüme verilen desteğin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Cengiz, bölümün fiziki ve teknik ihtiyaçlarına ilişkin üniversiteden gelecek taleplerin karşılanması konusunda da destek vermeye devam edeceklerini, Halep Üniversitesi'nin diğer bölümleriyle birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün fiziki imkanlarının da destekleneceğini ifade etti.

Başkonsolos Cengiz, Halep Üniversitesi Rektörü'ne, Yabancı Diller Enstitüsü Bölüm Başkanı'na, Türkçe Bölümü Başkanı'na, akademisyenlere ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

Yabancı Diller Enstitüsü öğretim görevlisi Münzire Havatimi, etkinlikte Türk kültürünün tanıtımının yapıldığını söyledi.

Türk dili ve kültürünün tarihsel ve kültürel önemini vurgulayan Havatimi, "Etkinliğin yanı sıra Türk çayı köşesi, Türkçe öğretiminde kullanılan temel dilbilgisi kitaplarının tanıtıldığı bölüm, Türkiye'nin turistik ve tarihi mekanlarının yer aldığı köşe ile Türk gelenek ve görenekleri için yer tahsis edildi." dedi.

Osmanlı dönemine ait edebiyat ve yaşam kültürünün ele alındığı özel bir bölüm ile müzik ve sanat köşesinin yer aldığı etkinlik, klasik ve modern Türk edebiyatına ayrılan iki ayrı edebiyat köşesinin gezilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu
Avcılar'da yolun çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi yaralandı
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar ifade verdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nda konuştu

Benzer haberler

Suriye'nin Halep Üniversitesi'nde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" etkinliği düzenlendi

Suriye'nin Halep Üniversitesi'nde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" etkinliği düzenlendi

İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı: Türkçe, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır

Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Üç Kademe Toplantısı'na katıldı

Bakan Ersoy'dan UNESCO'nun "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kararına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy'dan UNESCO'nun "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kararına ilişkin açıklama
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Halep’te bir sivili öldürdü

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Halep’te bir sivili öldürdü
"Dünya Türk Dili Ailesi Günü" Ürdün’de kutlandı

"Dünya Türk Dili Ailesi Günü" Ürdün’de kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet