logo
Dünya

Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını ele geçirdi

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

Mehmet Nuri Uçar  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını ele geçirdi

Deyrizor

Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.

ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.

Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

