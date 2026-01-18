Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını ele geçirdi
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.
Deyrizor
Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.
- Suriye ordusu, YPG/SDG'ye yönelik operasyonu Fırat Nehri’nin doğusuna genişletme sinyali verdi
- Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye operasyonda Rakka ilinin merkezinin 5 kilometre yakınına ulaştı
- Terör örgütü YPG/SDG Tabka ilçesinden çekilirken infaz ve ihlaller gerçekleştirdi
ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.
Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor'a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.