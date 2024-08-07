Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Azez
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.