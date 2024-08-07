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Dünya

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ömer Koparan  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Azez

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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