Dünya

Suriyeli Arap aşiretleri: PKK/YPG'nin Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor

Suriye'de Cezire Fırat ve Genel Suriye Aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği sözde Haseke Konferansı'nı kınayarak, katılımcıların kendilerini ve diğer Arap aşiretlerini temsil etmediğini açıkladı.

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Suriyeli Arap aşiretleri: PKK/YPG'nin Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor Fotoğraf: Ali İmran/AA

Şam

Cezire Fırat ve Genel Suriye Aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Haseke'de düzenlediği "Ortak Tutum Konferansı"na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cezire ve Fırat Nehri doğusundaki aşiretleri temsil ettiğini iddia eden kişilerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halk birliğini zayıflatmaya yönelik çağrılar yapan dini liderlerin bulunduğu "Ortak Tutum Konferansı"na katılmalarının sert bir dille kınandığı belirtildi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Arap halkını yerinden ettiği, aktivistleri alıkoyduğu, çocukları zorla silah altına aldığı ve köylerle yerleşim yerlerine ulaşımı engellediği vurgulanan açıklamada, teröristlerin uyuşturucu ve uyuşturucu hap ticareti yaptığı, ülkenin ulusal zenginliklerini yağmaladığı, devrik rejim ve İran destekli silahlı gruplarla ittifak kurarak muhalif sesleri susturmak amacıyla işkenceyle öldürdüğünün altı çizildi.

Açıklamada, "PKK/YPG'nin Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor." ifadesi kullanıldı.

PKK/YPG'nin, gazeteci ve aktivistleri keyfi şekilde tutukladığı, düşünce ve siyasi özgürlükleri bastırdığına dikkati çekilen açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettikleri bölgelerde Suriye vatandaşlarının ziyaretlerini "kefil sistemi"ne bağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Öncelikle tüm Suriyeli kardeşlerimize ve dünyadaki onurlu insanlara sesleniyoruz. Toprak bütünlüğünü, ülke birliğini ve halkın birliğini tehdit eden her türlü girişimi kesin ve açık bir şekilde reddediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aşiretlerin tüm Suriyelilerin yaşam hakkını korumak amacıyla Suriye hükümetinin yanında durduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu konferansa katılanların, PKK/YPG'nin elindeki ayrılıkçı projenin birer aracı haline geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Arap aşiretlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halk birliğini savunmaya devam edeceği belirtilerek, bu duruşun "aşılamaz kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

