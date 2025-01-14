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Dünya

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı.

Nuri Aydın  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu

İstanbul

Şeybani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu.

Paylaşımında Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

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