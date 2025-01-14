Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı.
İstanbul
Şeybani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu.
Paylaşımında Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.