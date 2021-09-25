Suriye'de Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için boş yer kalmadı
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
İdlib
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, rejimin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, başkent Şam ve kırsalı ile Lazkiye'deki hastanelerinde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümlerde yer kalmadı.
Şam'daki bazı Kovid-19 hastalarının Humus iline sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, Lazkiye'deki Kovid-19 hastalarının ise Tartus iline nakli için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.
Rejim kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 tablosu
Rejimin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 397 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Son 24 saatte 85 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, 15 kişinin de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.