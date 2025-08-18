Dolar
Dünya

Suriye'de "Okulumu bana geri verin" kampanyası başlatıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, savaşta yıkılan okulların onarım sürecine dikkati çekmek amacıyla Suriye Eğitim Bakanlığının daveti, uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla "Okulumu bana geri verin" kampanyası başlatıldı.

18.08.2025
Suriye'de "Okulumu bana geri verin" kampanyası başlatıldı Fotoğraf: Ömer Alven/AA

Şam

Şam'daki bir otelde düzenlenen "Okulumu bana geri verin" kampanyasının tanıtım programına, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko'nun yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri ile onlarca yerel STK katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Suriye'de 7 bin 215 okul onarım bekliyor"

Suriye Eğitim ve Öğretim Heyeti Müdürü Muhammed Hannun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede savaş nedeniyle büyük hasar gören okulların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hannun, şu ana kadar 448 okulun onarıldığını, 330 okulda ise çalışmaların devam ettiğini söyleyerek "Ülkede 7 bin 215 okul onarım bekliyor. Bu süreçte Maliye Bakanlığının yatırım planını başlattık." dedi.

Onarım çalışmalarını Maliye Bakanlığının planladığını, bu çalışmaların yerel halk ve uluslararası desteğin birleşmesiyle hızlanabileceğini vurgulayan Hannun, "Amacımız, öğrencilerimize iyi bir eğitim seviyesi sunmak. Hazırlanan yeni okulların tasarımları uluslararası standartlarla uyumlu olacak." açıklamasında bulundu.

"Okulların onarımı, binlerce insanın geri dönmesi anlamına geliyor"

Suriye'nin en büyük STK'lerinden Mülhem Timi'nin Müdürü Atef Nanu, eğitimin yalnızca okul onarımıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda göç ve ailelerin yaşamıyla doğrudan bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Nanu, "Okulların bulunmadığı yerleşimlere çadırlarda yaşayan aileler geri dönmez. Bu nedenle kampanya, geri dönüş, yaşam koşulları ve barınmayla doğrudan ilişkili." ifadelerini kullandı.

Suriye genelinde 8 bine yakın okulun kısmen ya da tamamen yıkıldığına işaret eden Nanu, "Onarım için milyonlarca dolara ihtiyaç var. Bazı okulları tamir ediyor, bazılarını ise yıkıp yeniden inşa ediyoruz. Okulların onarımı, binlerce insanın geri dönmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

