Euro
9.44
Dolar
7.96
BIST 100
1,415.16
Altın
1,731.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen TİSK ile iş birliği protokolü imza törenine katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferansla katılıyor.
logo
Dünya, Libya

Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor

Suriye'de rejimin, askerlerine maaş ödeyemeyecek duruma geldiği, bunun üzerine bazı askerlerin para karşılığı Hafter güçlerine katılmak için firar ederek Libya'ya gitmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Sarp Özer   | 25.03.2021
Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor

Ankara

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de iç savaşla birlikte giderek büyüyen ekonomik sıkıntılar sonucunda rejim, askerlerine maaş ödeme konusunda büyük sorunlar yaşıyor.

Rejimin maaş ödemelerinde aksaklık yaşanmasından dolayı Hama, Halep ve Humus bölgelerindeki birçok rejim asker ve milisinin para karşılığında Hafter güçlerine katılmak için Libya'ya gitme arayışında oldukları ileri sürüldü.

Bunun yanı sıra her geçen gün artan enflasyon ve işsizliğe karşı "paralı askerlik" uygulamasının ciddi bir kazanç kapısı haline gelmeye başladığı belirtildi. Hımeymim Üssü'nün merkez olarak kullanıldığı bu süreçte Libya'nın yanı sıra Venezuela'da görev yapmak üzere paralı asker devşirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Para karşılığı Libya'ya gidebilmek amacıyla rejim saflarında görevli bazı asker ve milislerin ordudan firar ettiği belirtildi.

Suriye'de yurt dışına paralı savaşçı olarak gidebilmek için zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış olma ön şartı arandığı öğrenildi. Ön şartı karşılayamayan bazı kişilerin ise askerlik hizmeti zorunluluğu olmayanların kimliklerini satın alarak bu problemi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor
Zonguldak BEÜ'de Kovid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirildi
AstraZeneca, aşısının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda ısrarcı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kovid-19'la mücadele yöntemleri tartışılıyor
Kovid-19 salgını sürecinde cilt hastalıklarına karşı uyarı

Benzer haberler

Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor

Suriye'de rejim askerlerinin Hafter güçlerine katılmak için ordudan firar ettiği öne sürülüyor

Anne karnındayken babasını kaybeden Suriyeli çocuk Türkiye'de şifa buldu

Rusya, Türkiye’ye Suriye’deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'a Suriye'deki saldırılara dair Türkiye'nin endişeleri iletildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'a Suriye'deki saldırılara dair Türkiye'nin endişeleri iletildi