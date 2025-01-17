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Dünya

Suriye'de Bayırbucaklı Türkmenler 14 yıl süren hasretin ardından köylerine kavuşmanın sevincini yaşıyor

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Bayırbucak bölgesinde yaşayan Türkmenler, yıllardır devrik Beşşar Esed rejimi tarafından girişin yasaklandığı köylerine dönerek bu anları coşkuyla kutladı.

Eşref Musa, Muhammed Karabacak  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Suriye'de Bayırbucaklı Türkmenler 14 yıl süren hasretin ardından köylerine kavuşmanın sevincini yaşıyor Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Lazkiye

Bayırbucaklı Türkmenler, Kastal Maaf köyüne geri dönerek yıllar sonra burada ilk kez cuma namazı kıldı.

Bayırbucak bölgesinde iç savaş boyunca devrik Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği bombalı saldırılarda yüzlerce ev yıkıldı.

Bugün Lazkiye ve Türkiye'den Kastal Maaf köyüne geri dönen Türkmenler, bir araya gelerek sıla hasretini giderdi.

Lazkiye'den konvoy halinde onlarca araçla yola çıkan ve köy meydanında toplanan Türkmenler, Türkiye ve Suriye bayrakları eşliğinde halay çekerek coşkuyla kutlama yaptı.

Cuma hutbesinde de Gazze'deki ateşkes kutlanarak Filistin için dua edildi.

"Yaşadığım mutluluk tarif edilmez"

Devrik Esed rejiminin baskısı nedeniyle 2012 yılında ailesiyle Türkiye'ye sığınan Eymen Şeyh Ahmet, AA muhabirine, Türkiye'de yazılım mühendisliği bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Köy meydanında akrabasıyla bir araya gelerek 12 yıllık sıla hasretini giderdiğini dile getiren Şeyh Ahmet, "Yaşadığım mutluluk tarif edilmez, kelimelerle anlatılmaz." dedi.

Şeyh Ahmet, köylerdeki evlerin büyük kısmının yıkıldığını belirterek, yeniden imar için yardım çağrısında bulundu.

"Biz buradayız, bu toprakları terk etmeyiz"

Kastal Maaf Köyü Muhtarı Ammar Güllü, geri dönenler için kurban kesildiğini, etli ekmek dağıtıldığını ve mevlit okutulduğunu ifade etti.

Güllü, el ele vererek köylerini yeniden imar etmek için çalışacaklarını dile getirerek, "Herkesin desteğini bekliyoruz. Biz buradayız, bu toprakları terk etmeyiz, mutluyuz." dedi.

Ammar Güllü, "Bütün Türkmenleri davet ettik. Zaferi kutluyoruz. Herkese 'biz buradayız' demek istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkes hoş geldi, sefa getirdi." diye konuştu.

"12 yıl sıla hasretini gidereceğiz"

Türkiye'den geri dönen Ali Muhammed Musullu da rejimin ve Şebbihaların baskılarıyla 2012 yılında göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

8 Aralık 2024'te güne güzel bir haberle uyandığını dile getiren Musullu, "Beşşar Esed rejimi düştü. Köylerimize geri dönebildik. 12 yıl sıla hasretini gidereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de sağlık birimlerinden mezun olduğunu belirten Musullu, "Türkmenler hiçe sayılıyordu. Köylülerimizi, Türkiye'den ağlayarak izliyorduk. Sevinemiyorduk, kutlama yapamıyorduk." ifadesini kullandı.

Suriye'deki iç savaş sürecinde Bayırbucak'ta büyük yıkımların yaşandığını söyleyen Musullu, "Her taraf mayın dolu. Önce bu mayınların temizlenmesi lazım. İnsanların başını sokacak yeri yok. Türkiye'den ve sivil toplum kuruluşlarından yardım rica ediyoruz." dedi.

Kastal Maaf beldesi eski belediye başkanı Ramazan Molla Ali de Türkmenlerin bugün mutlu, ancak yaşanan yıkımdan dolayı buruk olduklarını kaydetti.

Molla Ali, "14 yıl bizi bırakmayan başta Türk devleti ve halkı olmak üzere bütün dostlarımıza selam olsun." diye konuştu.

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