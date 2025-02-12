Dolar
36.11
Euro
37.51
Altın
2,894.75
ETH/USDT
2,612.70
BTC/USDT
95,690.00
BIST 100
9,779.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Savunma Bakanlığından Halep'te ilk askeri mezuniyet töreni

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ilinde askeri eğitimini tamamlayan 300'den fazla asker için mezuniyet töreni düzenledi.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Suriye Savunma Bakanlığından Halep'te ilk askeri mezuniyet töreni Fotoğraf: Kasim Yusuf - AA

Halep

Suriye ordusuna katılmak için başvuran 300'den fazla kişi bir aylık eğitimini tamamladıktan sonra mezun oldu.

61 yıllık Baas rejimini yıkılmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı, Halep il merkezindeki Sadullah El-Cabiri Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenledi.

Törene, Halep Vali Yardımcısı, genel güvenlik güçleri ile bölge askeri komutanı katıldı.

Eğitim Komutanı Muhammed Zeyn AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya katılmak isteyenlere bir ay boyunca bedensel ve askeri eğitim verildiğini söyledi.

Zeyn, yalnızca Halep'ten değil, birçok ilden başvuru olduğunu belirterek, mezunların görevlerinin Suriye halkını ve topraklarını korumak olacağını ifade etti.

Halep Asker Alma Şube Müdürü Nizar Halebi de mezunların, gelecekte güvenliğin yanı sıra bilimsel, insani ve askeri alanlarda güvenilir rol üstleneceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okulların tatil edildiği İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü
İstanbul'da gözaltındaki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin işlemleri sürüyor
Ataşehir'de kanalizasyon çalışması sonrası geciken asfaltlama esnafı mağdur etti
Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı

Benzer haberler

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kuruldu

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kuruldu

Suriye Savunma Bakanlığından Halep'te ilk askeri mezuniyet töreni

"Okul Projesi" ile judoya başlayan kızlar milli takımda başarı peşinde koşuyor

Trump’ın dili, yeni ABD'nin kimliği mi?

Trump’ın dili, yeni ABD'nin kimliği mi?
Suriye ordusu, devrik rejimin Lübnan sınırında sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi

Suriye ordusu, devrik rejimin Lübnan sınırında sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi
Rusya: Batı'nın, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırması gerekiyor

Rusya: Batı'nın, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet