Suriye resmi haber ajansı SANA'nın lansmanı yapıldı
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın lansmanı, başkent Şam'daki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, hükümet kabinesi ve çok sayıda büyükelçinin katılımıyla gerçekleştirdi.
Lansman törenine, Suriye hükümeti kabinesinin yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve birçok ülkenin büyükelçileri de katıldı.
Törende, SANA'nın yeni yüzünün tanım videosu gösterildi. Videoda, Suriye'nin son on yılındaki önemli gelişmeler etkileyici görsellerle anlatılırken, haber merkezlerinde yapılan yeniliklerin izlerini gösteren çeşitli sunumlar da izleyicilere aktarıldı.
SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid ile Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa. törende açılış konuşması yaptı.
Konuşmada El-mustafa ile Mehamid, davetlilere katılımları için teşekkür ederek ajansın yeni vizyonuna dair mesajlar verdi.
"Yüzü gülen Suriyeli meslektaşlarımızı görmek bizim için son derece sevindirici"
AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, törende yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı olarak Suriye'nin başkentinde düzenlenen bu etkinliğe katılım sağladığını söyledi.
Özhan, Suriye’nin devrik rejim döneminde, son on yılda yoğun çatışmaların yaşandığını ve Esed rejiminin yıkım ve katliamları nedeniyle sık sık manşetlerde yer aldığını belirterek,"Ancak bugün burada, geleceğe umutla bakan, yüzü gülen Suriyeli meslektaşlarımızı görmek bizim için son derece sevindirici." dedi.
Ülkenin dört bir yanında yeniden yapılanma faaliyetlerinin gözle görülür şekilde ilerlediğine dikkat çeken Özhan, "Sokaklarda dolaştığımızda bu çalışmalara bizzat şahit oluyoruz. Bunun bir parçası olarak Suriye Haber Ajansı’nın da çok yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu gördük." diye konuştu.
Özhan, SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid ile daha önceki ziyaretlerinde de bu konular üzerinde görüştüğüne değinerek, Anadolu Ajansı olarak kardeş kurum Suriye Haber Ajansının geleceğe dönük faaliyetlerinde nasıl işbirliği yapabileceğinin fırsatlarını araştıracağını vurguladı.
Program kapsamında Suriye Haber Ajansının yeni logosunun tanıtımının da yapıldığını aktaran Özhan, "Haber merkezlerinde gerçekleştirilen yenilenmelerin izlerini ortaya koyan çeşitli gösterimler düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından ise Suriye'nin son on yılında yaşananlara dair oldukça etkileyici bir video gösterimi yapıldı." ifadelerini kullandı.
Özhan, "Suriye'nin geleceğine umutla bakan gazeteci meslektaşlarımızın çalışmaları noktasında bizler Anadolu Ajansı olarak burada hem onlara moral ve destek vermek için bulunuyoruz hem de geleceğe dönük ortak çalışmalar hakkında ön görüşmelerimizi yapıyoruz." diye konuştu.
"Kardeş ajans Anadolu Ajansı ile işbirliği fırsatlarını daha da geliştireceğiz"
SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid ise ajansın yeni bir editöryal çizgi ve çağdaş medya diliyle yeniden yapılanmasını tamamlayarak medya dünyasında güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.
SANA'nın yeni yüzünün, modern ve dinamik medya anlayışıyla adeta yeniden doğduğunu nitelendiren Mehamid, "Dijital medyaya özel bir müdürlük kurduk. Ajansımız sosyal medya platformlarında etkin şekilde yer alacak. Ayrıca performansı artırmak amacıyla modern araçlarla donatılmış yeni internet sitemiz hizmete girdi." dedi.
Mehamid, geçmişte izole ve kapalı bir yapı sergileyen SANA'nın artık yerel ve uluslararası tüm medya kuruluşlarına kapılarını açtığını vurgulayarak, "Masada, başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok uluslararası ve Arap ajansıyla işbirliği protokolleri imzalamaya yönelik projeler bulunuyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ile işbirliği fırsatlarını geliştireceklerini kaydeden Mehamid, bu kapsamda yakın zamanda ziyaret planladıklarını kaydetti.
AA, yeni yapılandırma sürecimizde ilham aldığımız modellerden biri oldu
Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa, SANA'nın başlangıcının bir dönüm noktası olduğunu ve artık ajansın hükümetin blogu gibi değil, profesyonel bir haber servisi olarak konumlandırıldığını belirtti.
Mustafa, bu anlayışın Anadolu Ajansı gibi kurumsal ve profesyonel ajansların işleyişine benzetildiğini vurgulayarak, "AA, yeni yapılandırma sürecimizde ilham aldığımız modellerden biri oldu. Bunun yanında başka örneklerden de faydalandık." dedi.
AA'nın geniş erişim gücü ve yayılma başarısının da önemli olduğunu kaydeden Mustafa, bu nedenle en başından itibaren Anadolu Ajansı ve diğer profesyonel ajanslarla işbirliği kurmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.