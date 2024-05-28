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Dünya

Suriye ordusunun Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü

Suriye ordusunun Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda, 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Suriye ordusunun Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü Fotoğraf: Kasım Rammah/AA

İdlib

Halep'in batısındaki 46. tugay üssünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı.

Yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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