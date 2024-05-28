Suriye ordusunun Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü
Suriye ordusunun Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda, 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.
İdlib
Halep'in batısındaki 46. tugay üssünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı.
Yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.