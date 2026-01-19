Dolar
43.26
Euro
50.42
Altın
4,675.52
ETH/USDT
3,212.70
BTC/USDT
93,014.00
BIST 100
12,747.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Trabzonspor’un yeni transferi Norveçli futbolcu Mathias Lovik, Trabzon’a geldi.
logo
Dünya

Suriye ordusu: YPG/SDG Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Suriye ordusu: YPG/SDG Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Ankara

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye güçlerinin Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarılan açıklamada, "SDG'nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından ordu güçleri Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine girmeye başladı." ifadesine yer verildi.

Suriye güçlerinin Şeddadi kenti ve çevresinde arama tarama yapacağı, söz konusu hapishanenin etrafını da güvenlik altına alacağı kaydedildi.

Salınan DEAŞ mensuplarının yakalanması için Şeddadi'deki hapishane ve çevresinde arama tarama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutuldu.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı: YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumludur

Suriye İçişleri Bakanlığı: YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumludur

Suriye ordusu: YPG/SDG Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Türk üniversitelerinin diplomaları Suriye tarafından tanındı

"Yeni Suriye'ye" giden süreç 44 saatte şekillendi

"Yeni Suriye'ye" giden süreç 44 saatte şekillendi
Suriye’nin toprak ve kurumsal bütünlüğünde yeni bir dönüm noktası: 18 Ocak Mutabakatı

Suriye’nin toprak ve kurumsal bütünlüğünde yeni bir dönüm noktası: 18 Ocak Mutabakatı
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet