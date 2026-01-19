Dolar
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR
logo
Dünya

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldı

Suriye ordusunun, Münbiç’in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Tişrin Barajı’nı kontrol altına aldığı bildirildi.

Esat Fırat, Ömer Koparan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldı

Münbiç

Münbiç’teki AA ekibinin bildirdiğine göre, Suriye ordu birlikleri yürüttükleri askeri operasyon sonucunda Tişrin Barajı’nda tam kontrol sağladı.

AA ekibi, sabah saatlerinde, örgüt unsurlarının baraj sahasından çekilmeye başladığını aktarmıştı.

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.

