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Dünya

Suriye Ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah’la çatışmaların ardından kontrolü ele aldı

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı sınır güvenlik güçleri, Humus ilinde geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek Suriye-Lübnan sınır hattında güvenliği sağladı.

Ahmet Karaahmet  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Suriye Ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah’la çatışmaların ardından kontrolü ele aldı Fotoğraf: Bakr Al Kasım - AA

Humus

Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı koymak ve Hizbullah militanlarının kalıntılarını temizlemek amacıyla düzenlendi.

Günlerce süren operasyon sırasında bölgede ağır ve orta silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucunda Suriye güçleri, birçok stratejik noktayı ele geçirerek Suriye-Lübnan sınırında güvenlik kontrolünü artırdı.

Askeri operasyonlar komutanı Yusuf Halid, AA muhabirine, sınır güvenliğinin sağlandığını belirterek, "Burayı kontrol altına aldık. Operasyon sırasında yasa dışı maddeler ve silahlar ele geçirildi. Hizbullah’a bağlı iki kişi esir alındı ve birkaç kişi etkisiz hale getirildi. Çatışmalar altı gün boyunca sürdü." dedi.

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