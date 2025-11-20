Dolar
Dünya

Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü nezdindeki daimi temsilciliğini yeniden açtı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nezdindeki daimi temsilciliğini yeniden faal hale getirdiğini duyurdu.

Muhammed Karabacak  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü nezdindeki daimi temsilciliğini yeniden açtı

Şam

Suriye resmi devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan OPCW nezdindeki Suriye Daimi Temsilciliği yeniden göreve başladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, OPCW'ya Dr. Muhammed Kettub'u örgütteki daimi temsilcisi olarak atadı.

