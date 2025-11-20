Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü nezdindeki daimi temsilciliğini yeniden açtı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nezdindeki daimi temsilciliğini yeniden faal hale getirdiğini duyurdu.
Şam
Suriye resmi devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan OPCW nezdindeki Suriye Daimi Temsilciliği yeniden göreve başladı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, OPCW'ya Dr. Muhammed Kettub'u örgütteki daimi temsilcisi olarak atadı.