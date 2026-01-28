Dolar
Dünya

Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülke toprakları içerisinde ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesi yönündeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanması talimatı verdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek

İstanbul

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Kürtlere vatandaşlık verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması için Bakanlığın Genel Müdürlüğüne talimat yazısı gönderdi.

Yazıda, "Suriye'de ikamet eden Kürt kökenli vatandaşlara, kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilecektir." denildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı "2026 Yılı 13. Kararname" hükmü uyarınca, "1962 yılında yapılan olağanüstü nüfus sayımı sonucunda, Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesine ilişkin düzenlemeler kapsamında, kayıt dışı olanlar da dahil olmak üzere, söz konusu kişilerin vatandaşlık statüsüne alınması ve hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe kavuşturulmaları kararlaştırılmıştır." denildi.

Bakanlık yazısında, "Vatandaşlık verilen Kürtlerin hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe sahip olacağına yer verilen kararname kapsamında Kürt kökenlilere yönelik tüm idari işlemlerin hızlandırılması gerektiği" belirtildi.

Almanya, Suriye'deki hükümetin "güç kullanma tekelinin kendisinde olması" talebini doğru buluyor

Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova'da görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor

