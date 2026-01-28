Dolar
Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkilerin aktif şekilde geliştiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bugün Moskova'da bir araya geleceğine dikkati çeken Peskov, görüşmede özellikle ekonomi alanındaki ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Görüşmede, Suriye'de Rus üslerinin akıbetinin de ele alınacağı bilgisini paylaşan Peskov, "Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya'ya sığınan Beşşar Esed'in iadesiyle ilgili soruyu ise "Esed konusunda yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

"Rusya, müzakere sürecine açık"

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakerelere değinen Peskov, bu yönde çalışmaların sürdüğünü ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Peskov, "Uzmanlar seviyesinde başlayan müzakereler zor şekilde sürüyor. Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Çalışmalar devam edecek. Her şey muhatapların yapıcı yaklaşımına bağlı olacak. Rusya, müzakere sürecine açık." diye konuştu.

