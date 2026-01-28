Dolar
43.41
Euro
51.98
Altın
5,268.78
ETH/USDT
3,022.10
BTC/USDT
90,035.00
BIST 100
13,453.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Dr. Öz, Rus ve Ermeni "çetelerin" 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığını söyledi

ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, California'nın Los Angeles kentinde Rus ve Ermeni "çetelerin" sağlık sektöründe yaklaşık 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığını söyledi.

Emirhan Demir  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
ABD'de Dr. Öz, Rus ve Ermeni "çetelerin" 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığını söyledi

Ankara

Dr. Öz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı ve görüntülü paylaşımda, Los Angeles'taki sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Los Angeles'ın ABD'de "dolandırıcılık merkezlerinden biri" haline geldiğini belirten Öz, kentte hastalara bakım hizmeti verdiği iddia edilen bakımevlerinin sayısına dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öz, bakımevlerinin sayısının bu şekilde artmasının "dolandırıcılık faaliyetleriyle" açıklanabileceğine işaret etti.

Kentin bir bölgesinde bakımevlerinden oluşan dolandırıcılık ağlarından birinin 16 milyon dolarlık vurgun yaptığını söyleyen Öz, elebaşlarından birinin ise buna karşılık sadece 2 yıl hapis yattığını ifade etti.

Öz, çoğunluğu Rus ve Ermeni "çeteler" tarafından yönetilen bu bakımevlerinde gerçekte hasta bakılmadığını ve kent genelinde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını dile getirdi.

Bu "çetelerin" doktorlarla işbirliği yaptığını anlatan Öz, 100 bin hastanın da dolandırıcılık suçlarına dahil edildiğini anlattı.

California Valiliğinden tepki

California Valisi Gavin Newsom'ın Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Öz'ün açıklamalarına yanıt verildi.

Eyaletin dolandırıcılık suçlarına karşı ilk adımı yıllar önce attığı belirtilen paylaşımda, bakımevlerine lisans vermeyi 2022'den itibaren sonlandırdığı ifade edildi.

Paylaşımda, Dr. Öz, "dolandırıcılıkla savaşma taklidi" yapmakla suçlandı.

California Valiliği, Öz'ün açıklamalarını daha önce de yalanlamamıştı

Öz, 26 Ocak'taki başka bir paylaşımında da Rus ve Ermeni "çetelerin" doktorlarla işbirliği yaptığını ve bu dolandırıcılık ağının tüm sağlık sistemini ele geçirdiğini anlatmış, 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını söylemişti.

Newsom'ın Basın Ofisinden Öz'ün açıklamalarına verilen yanıtta, kentte dolandırıcılık yapıldığı reddedilmemiş, "Dr. Öz, (ABD Başkanı Donald) Trump daha göreve gelmeden önce başlayan dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları için kendi başarısını kutluyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu bizzat gözlemledik
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna ve ABD ile yeni müzakereler 1 Şubat'ta planlanıyor

Rusya: Ukrayna ve ABD ile yeni müzakereler 1 Şubat'ta planlanıyor

ABD'de Dr. Öz, Rus ve Ermeni "çetelerin" 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığını söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor

AB'den İran'a yönelik olası askeri adıma karşı itidal çağrısı

AB'den İran'a yönelik olası askeri adıma karşı itidal çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Avrupa, artık Washington’un birincil ağırlık merkezi değil

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Avrupa, artık Washington’un birincil ağırlık merkezi değil
Iraklı siyasetçi Nuri el-Maliki: Irak’ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz

Iraklı siyasetçi Nuri el-Maliki: Irak’ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet