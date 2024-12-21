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Dünya

Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı belirlendi

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani getirildi.

Irmak Akcan, Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı belirlendi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı için Şeybani'nin görevlendirildiğini duyurdu.

İdlib'deki sivil idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

1987 yılında Haseke'de doğan Şeybani, ailesiyle taşındığı başkentte, 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Şeybani, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle rejime karşı başlayan halk hareketlerine katılarak sürecin içinde oldu.

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