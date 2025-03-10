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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı Şara ile Ferhad Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Ekip  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Suriye Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı Şara ile Ferhad Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Ankara

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

"Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması."

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