Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı Selam ile Katar'da görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Ethem Emre Özcan  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı Selam ile Katar'da görüştü

Beyrut

Lübnan Başbakanı Selam, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Katar'daki "Doha Forum 2025"in açılışında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü belirtti.

Selam, görüşmede, Lübnan ile Suriye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığını belirtti.

Lübnan Başbakanı Selam, Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından 14 Nisan'da başkent Şam'a giderek, Şara ile görüşmüştü.​​​​​​​

