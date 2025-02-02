Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
Arbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Süleymaniye’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine saat 19.05'te İHA saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasar olmadığı belirtilirken, tesiste üretimin normal şekilde devam ettiği aktarıldı.
Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırının İHA ya da katyuşa füzeleriyle yapılmış olabileceği belirtilmişti.
Kormor Gaz Tesisi daha önce de İHA ve füze saldırılarının hedefi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.