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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Dünya

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi

Arbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Süleymaniye’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine saat 19.05'te İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasar olmadığı belirtilirken, tesiste üretimin normal şekilde devam ettiği aktarıldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırının İHA ya da katyuşa füzeleriyle yapılmış olabileceği belirtilmişti.

Kormor Gaz Tesisi daha önce de İHA ve füze saldırılarının hedefi olmuştu.

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