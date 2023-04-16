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Dünya

Sudanlı milis güç HDK: Mısırlı askerleri güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri, güvenlik koşulları normale döndüğünde ülkelerine teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ömer Erdem, Ahmed Satti  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Sudanlı milis güç HDK: Mısırlı askerleri güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

HDK'den yapılan açıklamada, Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilerek "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sosyal medyada, Sudan’ın kuzeyinde bulunan Meravi Havaalanı'nda bazı Mısırlı askerlerin esir alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

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