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Dünya

Sudan'ın Faşir şehrinde düzenlenen bombardımanda 12 kişi öldü

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de hayvan pazarını hedef alan topçu bombardımanında 12 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ahmed Satti  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Sudan'ın Faşir şehrinde düzenlenen bombardımanda 12 kişi öldü

Port Sudan

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü Faşir şehrinde hayvan pazarına düzenlenen topçu bombardımanında 12 sivil şehit oldu ve 20 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bazı ev ve camilere yapılan saldırılarda da sayısının henüz belirlenemeyen can kayıpları ve yaralanmaların söz konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan Direniş Komitelerinden yapılan başka açıklamada, şehirdeki tek tedavi merkezi olan beslenme merkezinin hasar görmesinin ardından yetersiz beslenen çocuklar arasında ölüm sayısında artış yaşandığına dikkati çekildi.

İlaçtaki kıtlığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle böbrek yetmezliği ve kronik hastalıkları olan hastaların ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulandı.

IOM: Sinnar'daki çatışmalar sebebiyle 136 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünce (IOM) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki çatışmalardan ötürü yerinden edilenlerin sayısının 136 bin 130'a yükseldiği bildirildi.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Sinnar eyaletinin Sinca, Sinnar ve Dindir şehirlerinde çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yeni çatışma alanı: Sinnar eyaleti

HDK, 24 Haziran'da orduyla şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti.

Ordu ise 25 Haziran'da güçlerinin HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Sinnar eyaletindeki ordu güçlerini teftiş etmişti. HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü.

Ordu, bu iddiaları yalanlayarak, çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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