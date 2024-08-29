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Dünya

Sudan'da kolera salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya çıktığını bildirdi.

Ahmed Satti  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Sudan'da kolera salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Port Sudan

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kesele ve Gadarif eyaletlerinde 128 yeni kolera vakası kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklanan yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 1351'e çıktığı ifade edilen açıklamada, koleradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

Öte yandan ülkede bu sene etkili olan sağanaklar ve sellerden 18 eyaletin 10'unda 156 bin 995 kişinin etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, sellerden dolayı 16 bin 188 evin tamamen, 14 bin 99 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos'ta, hazirandan bu yana 10 eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 138'e yükseldiğini bildirmişti.

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