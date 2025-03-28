Sudan'da HDK'nin rehin aldığı sivil esirler ordunun Hartum'u almasıyla serbest kaldı
Sudan'da HDK'nin rehin aldığı sivil esirler ordunun Hartum'u almasıyla serbest kaldı
Port Sudan
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, HDK'nin yaklaşık 2 yıldır tuttuğu ve zor durumda olan sivil esirler yer aldı.
Ordu güçleri tarafından kontrol altına alınan başkent Hartum'un güneyindeki Cebel Evliya bölgesinde yer alan esirlerin, ordu mensuplarınca bulunduğu ve serbest kaldığı belirtildi.
Aralarında hayatını kaybedenler, yaralılar ve çok zayıf düşen insanların olduğu görüntülerde, esirlerin ordu mensuplarının gelmesinden sevinçli oldukları görüldü.
Serbest kalan esirlerin "Allahu Ekber", "Ordu geldi" dediği aktarılırken videoyu çeken ordu mensubu, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine seslendi.
Sudan ordusu, 23 aydır süren çatışmaların ardından başkent Hartum'un büyük kısmının kontrolünü sağlamıştı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 26 Mart'ta, "Başkent Hartum şu an özgür." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.