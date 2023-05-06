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Dünya

Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun temsilcileri arasındaki ilk görüşmelerin Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başladığı bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi

Riyad

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da, Suudi Arabistan ve ABD'nin konuyla ilgili ortak açıklamasına yer verildi.

Riyad ve Washington yönetimlerinin 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmaları sonlandırmak için siyasi girişimlerde bulunduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri, Sudan Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile Hızlı Destek Kuvvetleri temsilcilerinin Cidde'de ön görüşmelere başlamasını memnuniyetle karşılıyor."

Açıklamada, her iki tarafa da "Sudan halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme, askeri operasyonları durdurmak için görüşmelerde bir yol haritası çizme ve çatışmayı sonlandırma" çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamada ayrıca "tüm Sudanlı tarafların katılımını içeren genişletilmiş bir müzakere süreci için koordineli uluslararası desteğin sürdürülmesi" çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Sudan'daki gelişmeleri değerlendirmişti.

Görüşme sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan-ABD özel girişimiyle Sudan'da çatışan tarafların temsilcilerinin Cidde'de bir araya gelmesinin ele alındığı, söz konusu girişimin, "Sudan ve halkının güvenlik ve istikrarını garanti altına alacak şekilde, gerilim düzeyini azaltmak için gerekli diyalog zeminini hazırlamayı amaçladığı" belirtilmişti.

Sudan'da, 2013'te, Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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