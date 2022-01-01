Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,751.10
BTC/USDT
47,554.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 54 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ömer Erdem   | 01.01.2022
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Hartum

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, 30 Aralık’taki askeri darbe karşıtı gösterilerde karın bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan 23 yaşındaki Abdullah Abbas’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Abbas'ın vefatıyla 30 Aralık 2021 gösterilerinde öldürülenlerin sayısının 6'ya, 25 Ekim 2021’den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 54’e ulaştığı kaydedildi.

Sudan'da askeri müdahale

Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken ordu, mevcut şekliyle gösterilerin siyasi çözüme katkı sağlamayacağını ve Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede

Benzer haberler

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

Dünya Gıda Programı, Sudan'da tonlarca gıdanın yağmalanması üzerine yardımları durdurdu

Sudan'daki darbe karşıtı gösterilerde 4 kişi daha hayatını kaybetti

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudanlı yetimlerle 'mendil kapmaca' oynadı

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudanlı yetimlerle 'mendil kapmaca' oynadı
Sudan'da halk 'tam sivil yönetim' için sokaklara indi

Sudan'da halk 'tam sivil yönetim' için sokaklara indi
Birleşmiş Milletler, Sudan'da göstericileri koruma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler, Sudan'da göstericileri koruma çağrısı yaptı