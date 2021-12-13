Dolar
13.81
Euro
15.60
Altın
1,787.81
ETH/USDT
3,833.10
BTC/USDT
47,510.00
BIST 100
2,101.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor
logo
Dünya

Sudan'da 'askeri darbe' karşıtı gösteriler sürüyor

Sudan'ın başkenti Hartum ve birçok kentte "askeri darbe" karşıtı ve sivil, demokratik yönetim talebiyle protesto gösterileri düzenlendi.

Ömer Erdem   | 13.12.2021
Sudan'da 'askeri darbe' karşıtı gösteriler sürüyor

Hartum

Hartum’un çeşitli mahalleleri ile Niyala, Faşir, Atbera ve Damazin kentlerinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve gösterilerde, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın ordu komutanı sıfatıyla 25 Ekim’deki askeri müdahalesi ve sonrasında aldığı kararlar kınandı, askerin yönetimi bir an önce sivillere devretmesi talep edildi.

Başkent Hartum’da polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru yürümek isteyen göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Darbe olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı, siyasi ve ekonomik kriz sürdüğü ülkede henüz hükümet kurulamadı. 

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı
İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti
İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor

Benzer haberler

Sudan'da 'askeri darbe' karşıtı gösteriler sürüyor

Sudan'da 'askeri darbe' karşıtı gösteriler sürüyor

Türkiye'nin Sudan'da yaptırdığı hastanede ülkenin ilk 'gebe okulu' programı açıldı

Sudan güvenlik güçleri kaçırılan iki Türk vatandaşını kurtarıp büyükelçiliğe teslim etti

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı
Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı

Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı
Sudan’ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 88 kişi öldü

Sudan’ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 88 kişi öldü