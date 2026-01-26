Dolar
43.35
Euro
51.51
Altın
5,043.83
ETH/USDT
2,918.30
BTC/USDT
87,833.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sudan

Sudan ordusu, iki yıldır kuşatma altındaki Delenc şehrine girdi

Sudan ordusu, iki yıl süren kuşatmanın ardından ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinin ikinci büyük kenti olan Delenc şehrine girmeyi başardığını duyurdu.

Ahmed Satti  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Sudan ordusu, iki yıldır kuşatma altındaki Delenc şehrine girdi

Sudan

Sudan ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin, Ocak 2024'ten beri Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile onlarla müttefik olan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Delenc şehrine girdiği belirtildi.

“Silahlı Kuvvetlerimiz ve müttefik güçlerimiz, başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirerek Delenc yolunu açmayı başarmıştır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu operasyon sonucunda "vatandaşların ve insani yardımların hareketini engellemeye, bölgedeki güvenlik ve istikrarı hedef almaya çalışan HDK'nin bozguna uğratıldığı" bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, “Düşmana can ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdirilmiş, geride kalan unsurlar ise kuvvetlerimizin darbeleri karşısında kaçmıştır." ifadesine yer verilerek, ordunun Sudan halkına verdiği sözü yinelediği, ülkede güvenlik ve istikrar sağlanıncaya kadar “milislerin kirli varlığından” ülkeyi temizleme mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kent sakinlerinden kalabalık grupların, ordunun şehre girişini coşkuyla karşıladığı görüldü.

Sudan ordusu mensupları da, sosyal medya üzerinden Delenc kentinde askerler ve vatandaşların birlikte gerçekleştirdiği kutlamalara ait görüntüler paylaştı.

HDK ve SPLM-N güçleri, Ocak 2024’ten bu yana Delenc kentini kuşatma altında tutuyordu. Bu nedenle gıda ve ilaç ulaştırılamayan şehirde ciddi bir insani kriz yaşanıyordu.

Son haftalarda, Kurdufan bölgesinin üç eyaletinde Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar, son dönemde on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz
DMM, "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sudan ordusu, iki yıldır kuşatma altındaki Delenc şehrine girdi

Sudan ordusu, iki yıldır kuşatma altındaki Delenc şehrine girdi

Sudan'da "Sudan-Türkiye İlişkileri" başlıklı forum düzenlendi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Sudan'ın başkenti Hartum'da HDK'nin sivilleri rastgele gömdüğü toplu mezarlar açılmayı bekliyor

Sudan'ın başkenti Hartum'da HDK'nin sivilleri rastgele gömdüğü toplu mezarlar açılmayı bekliyor
Sudan Başsavcısı, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı

Sudan Başsavcısı, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı
Sudan'ın Faşir kentinde HDK saldırısında kolunu kaybeden Suzi protez kol istiyor

Sudan'ın Faşir kentinde HDK saldırısında kolunu kaybeden Suzi protez kol istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet