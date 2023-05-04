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Dünya

Sudan ordusu, ateşkesin bir hafta uzatılmasını öneren IGAD girişimini kabul etti

Sudan ordusu, mevcut ateşkesin bu gece yarısından itibaren bir hafta uzatılmasını öneren Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) girişimini kabul ettiklerini açıkladı.

Ömer Erdem, Ahmed Satti  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Sudan ordusu, ateşkesin bir hafta uzatılmasını öneren IGAD girişimini kabul etti

Hartum

Ordudan yapılan açıklamada, ülkedeki mevcut krizle başa çıkmak için IGAD'ın yeni bir çözüm girişimi sunduğu belirtildi.

Mevcut ateşkesin bir hafta uzatılmasını öneren IGAD girişimi, Güney Sudan, Kenya ve Cibuti devlet başkanlarından oluşan üst düzey mekanizma ile ateşkesi görüşmek üzere iki taraftan birer temsilcinin atanmasını tavsiye ediyor.

Açıklamada, bu diyaloğun, mekanizma ile anlaşmaya varılan herhangi bir ülkede gerçekleşeceği ifade edildi.

Afrika meselelerine Afrika çözümleri

Silahlı kuvvetlerin, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğunu dikkate aldığı kaydedilen açıklamada, Afrika meselelerine Afrika çözümleri ilkesine dayalı ve vatandaşlarının insani ihtiyaçları için önerinin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, isyancılar olarak nitelendirilen Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), önerilen ateşkesin gerekliliklerine uymasının umulduğu vurgulandı.

HDK, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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