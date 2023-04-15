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Dünya

Sudan Ordu Komutanı Burhan: Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz var

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz ve uygulamadığımız iyi taktiklerimiz var." dedi.

Ömer Erdem, Ahmed Satti  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Sudan Ordu Komutanı Burhan: Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz var Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Hartum

Burhan, Al Jazeera kanalında katıldığı canlı yayında, "Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) sabah saat 09'00'da evime saldırdı. Ayrıca Hartum'un güneyindeki Spor kenti bölgesinde yerleşik orduyu taciz etti." diye konuştu.

Ordu Karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi tüm stratejik tesislerinin kontrolleri altında olduğunu söyleyen Burhan, "Henüz harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz ve uygulamadığımız iyi taktiklerimiz var. Hala aklın sesine kulak veriyor ve Hartum'a giren HDK güçlerinin yerlerine geri dönmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhan, savaş hali devam ederse farklı bölgelerden güçleri Hartum'a sokacaklarına işaret ederek, "Kimse savaşı tercih etmez ama yaşananlar insanlara ibret olsun." diye konuştu.

Burhan'ın açıklamaları, ilerleyen saatlerde milis güç HDK'ye karşı top ve tank ateşiyle desteklenecek yeni bir askeri operasyon başlatılabileceğine yönelik iddiaları güçlendirdi.

HDK ise tüm askeri karargahlar kendilerine teslim edilinceye kadar çatışmaların süreceğini açıkladı.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor.

Çatışmalarda 3 sivil öldü

Sudan'da ordu ile milis güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki silahlı çatışma sonucunda 3 sivil öldü.

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda iki sivilin, Ubeyd şehrinde de bir sivilin çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Şark-ı Nil bölgesi ve Hartum'un güneyinde 3 vatandaşın yanı sıra Ubeyd şehrinde 5 vatandaşın kurşunla yaralandığı ifade edildi.

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