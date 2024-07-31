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Dünya

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın bulunduğu askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın ülkenin doğusundaki Cibet şehrinde katıldığı askeri öğrencilerin mezuniyet törenine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Ahmed Satti  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın bulunduğu askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi

Port Sudan

Ordudan yapılan yazılı açıklamada "Uçaksavar füzelerimiz, Cibet'te düzenlenen Askeri, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin mezuniyet törenini hedef alan iki düşman İHA'sını düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada da saldırı anında Burhan'ın mezuniyet töreninde hazır bulunduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırıdan kurtulan Burhan olay yerinden ayrıldı.

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