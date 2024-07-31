Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın bulunduğu askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın ülkenin doğusundaki Cibet şehrinde katıldığı askeri öğrencilerin mezuniyet törenine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Port Sudan
Ordudan yapılan yazılı açıklamada "Uçaksavar füzelerimiz, Cibet'te düzenlenen Askeri, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin mezuniyet törenini hedef alan iki düşman İHA'sını düşürdü." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada da saldırı anında Burhan'ın mezuniyet töreninde hazır bulunduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırıdan kurtulan Burhan olay yerinden ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.