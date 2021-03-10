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Dünya

Sudan’dan Etiyopya’ya sonbahardan önce sınır anlaşmazlığıyla ilgili toplantı çağrısı

Sudan, Etiyopya hükümetine, sınır anlaşmazlığıyla ilgili Addis Ababa’da yapılacak ortak toplantının tarihinin sonbahardan önce belirlenmesi çağrısı yaptı.

Ömer Erdem,Talal İsmail   | 10.03.2021
Sudan’dan Etiyopya’ya sonbahardan önce sınır anlaşmazlığıyla ilgili toplantı çağrısı

Hartum

Sudan Ulusal Sınır Komisyonu Başkanı Muaz Tango AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki sınır işaretlerinin arttırılması projesi hazır. Sudan tarafının siyasi iradesi mevcut. Addis Ababa’nın siyasi iradesini bekliyoruz. ”İfadelerini kullandı.

İki ülkenin liderlerinin 4 Aralık 2013’te sınır işaretlerinin yerlerinin belirlenmesi kararını onayladığını belirten Tango, Sudan sınır işaretlerinin belirlenmesi ve arttırılmasıyla ilgili Etiyopya ile 1973’te anlaşmaya varılan, 2010 ve 2011 yıllarında da yeniden onaylanan projenin uygulanmasını bekliyor. Finansmanı Sudan’la ortaklaşa karşılanacak." diye konuştu.

Tango Etiyopya tarafından sınır anlaşmazlığıyla ilgili Addis Ababa’da yapılacak ortak toplantı için sonbahardan önce tarih belirlemesini istedi.

İki ülke birbirini işgalle suçluyor

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda sınır hattındaki Faşaka bölgesi ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da arttı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta Sudan ordusunun kontrol sağladığı bölgelerden çekilmesi şartıyla sınır anlaşmazlığı sorununun çözümüne dair ara buluculuğu kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelemişti.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müftü, 16 Şubat’ta Ankara'ya yaptığı ziyarette, Sudan ile savaş istemediklerini belirterek, Türkiye'nin mevcut sınır anlaşmazlığını çözmek için Sudan ile ara buluculuk yapması halinde ülkesinin minnettar olacağını ifade etmişti.

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