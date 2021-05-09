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Dünya

Sudan, ABD ve Çin’e anlaşma olmadan Hedasi Barajı’nın yeniden doldurulmasını reddettiğini bildirdi

Ömer Erdem   | 09.05.2021
Sudan, ABD ve Çin’e anlaşma olmadan Hedasi Barajı’nın yeniden doldurulmasını reddettiğini bildirdi

Hartum

Sudan, ABD'li ve Çinli yetkililere Etiyopya’nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve kıyıdaş ülkeler arasında krize neden olan Hedasi Barajı’nın ikinci kez doldurulmasından önce tüm taraflar için bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasının önemine dikkati çekerek, barajın yeniden doldurulmasını kabul etmediklerini belirtti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konseyin Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, ABD’nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey D. Feltman’ı kabul etti.

Hımidti, ülkesinin Etiyopya’daki baraj konusunda tüm tarafları bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasının gerekliliği konusundaki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

ABD Temsilcisi Feltman da başarılı olabilmesi için Sudan ile koordinasyon ve iş birliğinin önemine işaret etti.

Sudan'dan Çin'e Etiyopya'ya baskı yapması çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesinde son gelişmeler ve özellikle Hedasi Barajı meselesini ele aldı.

Anlaşma olmadan barajın tekrar doldurulmasını içeren tek taraflı adımları reddettiklerini ifade eden Sudan Dışişleri Bakanı, Çin’den Etiyopya’ya baskı yapmasını ve ülkesini desteklemesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Sudan’ın baraj konusundaki tavrını anladığını belirterek bir an önce anlaşmaya varılmasının önemine dikkati çekti.

Mısır ve Sudan, çıkarlarının ve güvenliklerinin etkilenmemesi için üçlü anlaşmada ısrar ederken, Etiyopya anlaşma olmasa da barajı temmuz ayında ikinci kez doldurmak istiyor.

Feltman, Hedasi Barajı krizi ve Sudan-Etiyopya sınır anlaşmazlığı gibi askıdaki meselelere barışçıl çözümler sunmak amacıyla 5 Mayıs’ta Mısır, Sudan, Eritre ve Etiyopya’yı kapsayan bölge turuna çıkmıştı.

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