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Sudan: ABD’nin terör listesinden çıkarma kararının İsrail ile normalleşmeyle bağlantısı yok

Sudan hükümeti, ABD'nin kendilerini "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma kararı ile İsrail'le normalleşme meselesi arasında bağlantı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Ömer Erdem   | 20.10.2020
Sudan: ABD’nin terör listesinden çıkarma kararının İsrail ile normalleşmeyle bağlantısı yok

Hartum

Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile normalleşme meselesiyle Sudan’ın terör listesinden çıkartılması arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Kameruddin, Sudan’ın "ABD’nin kara listesi"nden çıkartılmasını uluslararası topluma dönüşün ilk adımı olarak değerlendirdi.

İsrail'in basınında, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladığı kararın, İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı iddia edilmişti.

Basında ayrıca Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını vurgulamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve dün itibarıyla yatırıldığını bildirmişti.

ABD, terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle “terörü destekleyen ülkeler” listesine dahil ettiği Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs’ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.  Yapılan müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar düşürülmüştü.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak, saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

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