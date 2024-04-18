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Dışişleri Bakan yardımcısı Ahmet Yıldız konuşuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla savunma ve mühimmat yolda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla savunma ve mühimmat gönderme hazırlığında olduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla savunma ve mühimmat yolda

Brüksel

Stoltenberg, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Avrupa Birliğinin (AB) de katılımıyla dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Capri Adası'nda düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter, "ABD Kongresinden önümüzdeki günlerde Ukrayna için bir paket üzerinde oylama yapacaklarına dair cesaret verici işaretler alıyoruz." dedi.

Stoltenberg, son haftalarda müttefiklerin Çekya liderliğindeki mühimmat girişimi de dahil olmak üzere desteklerini artırdıklarını belirterek, Hollanda'dan artan askeri destek, Danimarka'dan yeni bir yardım paketi ve Almanya'nın Ukrayna'ya ek Patriot sistemi gönderme kararına değindi.

NATO'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitimi koordine etmede daha büyük bir rol üstlenmek için çalışmayı planladığını ifade eden Stoltenberg, sürekli ve öngörülebilir mali destek sağlamanın önemini vurguladı.

X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada da Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Daha fazla savunma ve daha fazla mühimmat yolda." ifadesini kullandı.

Stoltenberg yarın NATO-Ukrayna Konseyi'nin savunma bakanları düzeyindeki çevrimiçi toplantısına başkanlık edecek.

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