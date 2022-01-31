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Dünya

Spotify, Kovid-19’un tartışıldığı yayınlara tavsiye uyarısı koyacak

İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, platformda Kovid-19’un tartışıldığı yayınlara tavsiye uyarısı koyacağını duyurdu.

Ayşe Doğru   | 31.01.2022
Spotify, Kovid-19’un tartışıldığı yayınlara tavsiye uyarısı koyacak

Ankara

Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kovid-19’un tartışıldığı "podcast"lerden önce, koronavirüse ilişkin verilerin bulunduğu başka bir siteye yönlendiren tavsiye uyarısı konulacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Ek’e ait açıklamada, "Bu görülmemiş zamanlarda bize rehberlik eden tıbbi ve bilimsel camiaya ait yaygın olarak kabul gören bilgiye erişim ve denge sağlamak için daha fazlasını yapma yükümlülüğümüz var." ifadesi kullanıldı.

Ek, Spotify’ın dün platformda yayın yapanların zarar verecek yanlış bilgi yaymasını yasaklayan yönergelerini güncelleyerek yeniden yayımladığını da aktardı.

Kovid-19 ya da diğer hastalıkların gerçek olmadığı gibi bilgiler, içerik üreticileri kamu sağlığına tehdit oluşturacak bir şekilde yanlış tıbbi bilgilerden sakınmalarını isteyen kurallara aykırı olarak değerlendiriliyor ve platformdan kaldırılabiliyor.

Platformun 2020’de 100 milyon dolara anlaştığı, ABD’li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan’ın platformdaki yayınında aşıya şüpheli yaklaşanlarla röportaj yapmasının ardından Spotify’a eleştiriler yöneltilmişti.

Rogan, gençleri aşı olmaktan vazgeçmeye çağırmış, Kovid-19 tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış bir ilacı kullanmaya davet etmişti.

Neil Young ve Joni Mitchell liderliğinde bazı müzisyenler, Kovid-19’a dair yanlış bilgilerin yayıldığı platformdan müziklerinin kaldırılmasını istemişti.

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle da Spotify’a konu ile ilgili endişelerini iletmiş ancak platformla çalışmaya devam edeceklerini bildirmişti.

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